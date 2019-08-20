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20.08.2019
Независимое военное обозрение

К 75-летию Московского суворовского военного училища

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Фото pixabay.com
Фото pixabay.com.

16 августа 2019 года в столице состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Московского суворовского военного училища (СВУ). Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с организацией и проведением юбилейного торжества. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной организации "Московские суворовцы".

В заседании, которое прошло в стенах Московского СВУ, приняли участие начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков и члены попечительского совета Московского СВУ: Герой России Роман Щетнев; советник Министра транспорта РФ Сергей Быстров; почётный председатель Всероссийского союза кадетских объединений ОССНКР, генерал-майор Александр Владимиров; профессор, генерал-майор Александр Касьянов; представитель руководства Московского СВУ, генерал-майор Олег Шатров; председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр Шлычков и другие.

С вступительным словом выступил председатель оргкомитета, руководитель Общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров. Он рассказал о подготовке к празднику и производстве многосерийного документального фильма, посвящённого кадетскому движению в России. Кроме того, Дмитрий Нестеров поблагодарил выпускников, ветеранов и всех неравнодушных людей за организационную и финансовую поддержку.

В свою очередь начальник Московского СВУ генерал-лейтенант Виктор Поляков сообщил, что юбилейные празднества запланированы на 1 и 2 октября. По его словам, 1 октября на территории Московского СВУ состоится построение личного состава, а затем праздничный обед в обновлённой столовой для ветеранов-выпускников. 2 октября торжества пройдут в Центральном академическом театре Российской армии, где будет организован праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады.

Как добавил Виктор Поляков, к 75-летнему юбилею также выпустят книгу, посвящённую истории и выпускникам Московского СВУ.

1 октября 2019 года Московское (Горьковское) суворовское военное училище (СВУ) отметит 75-летний юбилей. С момента образования училища его воспитанники регулярно участвуют в парадах на Красной площади, традиционно показывая высокий результат. Ритуал посвящения в суворовцы проходит в Зале воинской Славы Центрального музея Великой Отечественной Воины на Поклонной горе, а церемония выпуска - на Соборной площади Московского Кремля.

Помимо основной учёбы, в суворовском училище проводятся занятия по культуре и искусству. Для ребят организуют культпоходы и экскурсии в музеи и театры столицы, по местам боевой славы, а также встречи с ветеранами-выпускниками Московского СВУ, участниками программы "Внук-Сын-Отец-Дед". В рамках программы каждый из суворовцев получает в наставники своих старших товарищей с разницей в возрасте 20 лет.

За свою историю училище провело 70 выпусков, дало путёвку в жизнь более 14 тысячам воспитанникам. Среди них - министры, военачальники, губернаторы, более 80 генералов и 11 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Около 400 человек стали докторами и кандидатами наук, членами-корреспондентами Российской академии наук, академиками, профессорами и заслуженными деятелями науки. Множество выпускников удостоены высоких наград на спортивном поприще, в том числе титулов чемпионов мира и олимпийках игр.


Анатолий Жильцов

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Страны
Россия
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