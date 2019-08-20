Названа причина внеплановой остановки 4-го энергоблока Белоярской АЭС

Публикуются некоторые подробности, связанные с отключением 4-го энергоблока Белоярской атомной электростанции. Речь идёт об энергоблоке с реактором БН-800 – реакторе на быстрых нейтронах. Отключение стало внеплановым, как и предыдущее – произошедшее чуть более месяца назад.

Источник изображения: Белоярская АЭС

12 июля, как сообщается, энергоблок №4 Белоярской АЭС отключился вследствие изменения параметров конденсатора, установленного в системе выключения турбогенератора.

Сегодня заявлено о другой ошибке в системе, которая в конечном итоге и привела к новому отключению энергоблока.

В опубликованном сообщении говорится, что сработала автоматизированная защита после падения мощности на ЭБ №4. Причём, как заявлено, срабатывание одной из систем защиты было ложным. На данный момент энергоблок Белоярской АЭС отключен и находится в полуразгруженном состоянии.

Пресс-служба станции:

Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу.

Для справки: БН-800 использует уран-плутониевое MOX-топливо (с несколькими видами оксидов делящихся веществ). Применение такого топлива фактически позволяет необратимо утилизировать излишки оружейного плутония.