"Угроза безопасности": Лондон запретил поставку подводных аппаратов в РФ

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ

Лондон ввел запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию. В заявлении британского управления по контролю за экспортом уточняется, что ограничения будут распространяться на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски.

Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования. Об этом говорится в заявлении британского управления по контролю за экспортом.

"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности (Великобритании)", - сообщается на сайте ведомства.

Запрет на экспорт вступил в силу 14 августа 2019 года. В документе также уточняется, что ограничения будут распространяться на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Таким образом Лондон рассчитывает минимизировать риски.

Российские эксперты при этом отмечают, что, несмотря на теоретическую возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, заявления о том, что Россия планирует подобное, - плод воображения британского Генштаба, пишет РИА "Новости".

Отмечается также, что в 2018 году НАТО уже предупреждало об "угрозе безопасности" подводных коммуникаций из-за "активности" российских подлодок. В частности, в Североатлантическом альянсе считают, что Россия "проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО". Российские эксперты, в свою очередь, опровергли данное заявление.

В воскресенье The Daily Telegraph сообщил, что новые российские подводные лодки могут передвигаться в территориальных водах Соединенного Королевства незаметно для британских ВМС.

Как сообщили изданию источники в британских вооруженных силах, российские подлодки обладают малошумными двигателями и могут следить за перемещением британского флота в Северной Атлантике при помощи подключения к подводным коммуникационным кабелям.

"Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону, - цитирует The Daily Telegraph слова источника. - Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне. Русские сейчас пожинают плоды огромных вложений в исследования и новые разработки, сделанные 15-20 лет назад и позволяющие им теперь производить новый класс невероятно тихих подводных лодок".

В Британии тем временем растет обеспокоенность способностью флота обеспечивать безопасности Соединенного Королевства.

19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент произошел в Ормузском проливе в иранских территориальных водах.

Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива. Экипаж танкера состоит из 23 человек, в том числе трех россиян. Они по-прежнему остаются на борту судна, но судовладелец не может выйти на контакт с ними. Иранские власти при этом заверяют, что танкер стоит на якоре у порта.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий в этом вопросе. Вместе с тем он подчеркнул, что иранская сторона настаивает на своей правоте. Он призвал власти Великобритании сдерживать силы, которые стремятся разжечь конфликт между странами из-за танкера.

Лондон, в свою очередь, осудил захват британского танкера. Джереми Хант, который на тот момент занимал пост главы МИДа Великобритании пообещал, что иранская сторона "ощутит последствия", если не отпустит задержанный танкер.

Саму ситуацию Хант назвал неприемлемой и заверил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Он уточнил, что последствия не будут носить военный характер.

Спустя несколько дней после инцидента замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд заявил, что британские ВМС не способны защитить интересы Соединенного Королевства.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают [наши действия], мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота", - сказал политик газете The Times.

С заместителем министра обороны согласен и бывший главнокомандующий ВМС лорд Алан Уэст. По его мнению, "сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени", что это стало представлять угрозу национальной безопасности.

Для обеспечения безопасности судоходства британская сторона намерена использовать военно-морские силы. По информации The Sun Лондон может отправить в Персидский залив морскую пехоту с ядерной подводной лодкой.

Британия может пойти на подобный шаг, чтобы обезопасить другие судна от Тегерана, который, по версии издания, захватил уже несколько британских нефтяных танкеров.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, эту идею уже обсуждали на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

Анна Юранец