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16.08.2019
Российская газета

Военные полицейские РФ и Турции провели совместное патрулирование

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Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года
Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года.
Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Военные полицейские России и Турции провели совместное патрулирование в зоне деэскалации "Телль-Рифъат" на севере провинции Алеппо. Хотя в этом районе Сирии действует режим прекращения огня, окопавшиеся в соседнем Идлибе боевики то и дело пытаются атаковать правительственные войска и мирные села.

Для предотвращения подобных нападений в опасной зоне организуют военно-полицейские рейды. По словам руководителя российского миротворческого центра Алексея Бакина, новый маршрут правоохранителей протянулся от Херболя до Шейх-Айса.

Надо сказать, что недобитые террористы пытаются отслеживать перемещения военных и нередко устраивают на их пути засады и диверсии. Буквально месяц назад в провинции Дераа боевики привели в действие самодельное взрывное устройство на дороге Хараба - Маараба, по которой в тот момент двигался российский военный патруль. К счастью, никто из солдат и офицеров тогда не пострадал.

В провинции Алеппо налеты фиксируют чуть ли не каждый день. К примеру, 3 августа террористы обстреляли из минометов жилой квартал города, в результате были ранены несколько мирных граждан. Неделей раньше боевики запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" накрыли огнем сразу два жилых квартала Алеппо - Аль-Хамадания и Сейф Ад-Доуля. Там погибли три человека, в том числе двое детей. Еще 15 получили ранения.

Проблема в том, что Алеппо находится всего в полусотне километров от провинции Идлиб. Хотя она тоже входит в зону деэскалации, выкурить оттуда террористов пока не удается. Они не только держат в страхе местное население, но и совершают вылазки в соседние районы.

Именно из Идлиба террористы с помощью беспилотников пытаются атаковать нашу авиабазу в Хмеймиме. Результата такие налеты не приносят - дроны сбивают средства ПВО, главным образом зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Несмотря ни на что, мирная жизнь все же постепенно возвращается в Сирию. А наша военная полиция всячески содействует этому процессу.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
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