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16.08.2019
ТАСС

Замминистра обороны РФ наградила победителей конкурса военных медиков на Армейских играх

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Военные медики
Военные медики.
Источник изображения: twimg.com

На первое место вышла команда Узбекистана

ПОЛИГОН ФОРИШ /Узбекистан/, 15 августа. /ТАСС/. Российские военные медики боролись с полной самоотдачей и показали хороший результат на конкурсе "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр в Узбекистане. Об этом в четверг сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, наградившая вместе с узбекским коллегой генерал-майором Азизбеком Икрамовым победителей соревнований.

По результатам всех дней состязаний на первое место вышла команда Узбекистана, вторыми стали военнослужащие Казахстана, на третью ступень пьедестала поднялись российские военные медики.

"Наши ребята показали замечательный результат, конкурс был очень сложный, нужно было показать хорошую физическую подготовку, хорошие профессиональные навыки", - сказала Шевцова.

"Наши ребята боролись с полной самоотдачей, они большие молодцы, мы ими гордимся", - продолжила замминистра.

Находясь на узбекской земле, она процитировала поэта и философа Алишера Навои, который говорил, что "одной ладошкой в ладоши не хлопнешь". "Наши ребята в который раз показали, как надо работать в команде, показали свою сплоченность. У нас лучшие военные медики и лучшая военная медицина", - резюмировала замглавы военного ведомства.

Также в ходе визита Шевцова провела встречу с участниками сборной России по военно-медицинскому многоборью, ознакомилась с условиями размещения и инфраструктурой горного полигона Фориш.

Соревнования военных медиков

В этом году в военно-медицинской эстафете приняли участие 11 государств. Военнослужащие соревновались в вождении спецтехникитехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполняли упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также проходили единую полосу препятствий.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
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Узбекистан
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Шевцова Татьяна
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Медицина
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