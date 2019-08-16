Войти
16.08.2019
ТАСС

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

266
0
0
Логотип Virgin Galactic
Логотип компании Virgin Galactic.
Источник изображения: http://www.ecanadanow.com/

Центр управления будущими суборбитальными полетами расположен в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.



"Это исторический день", - привела в четверг газета Albuqerque Journal слова главного управляющего компании Джорджа Уайтсадса. Центр, названный Spaceport America расположен неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико). Там же находится и взлетно-посадочная полоса для самолета-носителя Eve, названного так в честь Иветт Брэнсон, матери председателя правления компании Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона.

В трехэтажном здании помимо центра управления полетами разместится центр подготовки космических туристов, предусмотрены также помещения для астронавтов и членов их семей. По данным интернет-портала Engadget.com, испытательные полеты корабля-носителя начнутся в ближайшее время, а к концу года в Spaceport America будет доставлен корабль для суборбитальных полетов Unity.

По данным американской печати, у этой компании стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Планы регулярных туристических полетов в космос рассматривают также компании Blue Origin и SpaceX.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.07.2019
Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю
09.01.2018
Чужие победы
15.09.2016
Гонка миллиардеров за космическими туристами (La Stampa, Италия)
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
12.07.2011
Лунные деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД