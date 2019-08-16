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16.08.2019
Интерфакс-АВН

Посольство США в Грузии отреагировало на установление пограничных заграждений в Южной Осетии

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Пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией
Пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией.
Источник изображения: Сергей Пятаков/РИА Новости

Тбилиси. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Посольство США в Тбилиси в четверг в очередной раз призвало Россию выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отвести свои войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, где они находились до конфликта.

Данное заявление посольство сделало в связи с информацией о возобновлении возведения пограничных заграждений со стороны Южной Осетии, в частности, вблизи от грузинского села Гугутианткари Горийского муниципалитета.

В заявлении отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о том, что "поддерживаемые Россией де-факто власти" возобновили данный процесс. "Процесс бордеризации представляет собой угрозу миру и стабильности", - подчеркивают в посольстве.

"Мы еще раз призываем Россию в соответствии с обязательствами по соглашению 2008 года о прекращении огня отвести свои силы на существовавшие до конфликта позиции и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи", - сказано в заявлении.

Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит также осудил процесс возведения погранзаграждений с югоосетинской стороны. При этом он считает, что этот процесс осуществляет Россия.

"Сегодня в Грузии, в Гугутианткари Россия устанавливает дополнительную колючую проволоку. Эти действия, кроме создания трудностей и разделения местного населения, больше ничему не служат. Это должно быть остановлено", - написал британский посол на своей странице в Твиттере.

В МИД Грузии сообщили журналистам, что в пятницу, 16 августа, представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса намерены посетить село Гугутианткари и на месте ознакомиться с ситуацией.

На этой неделе в грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что работы по установке колючей проволоки осуществляют российские военные.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Кредитование
Страны
Абхазия
Великобритания
Грузия
Россия
США
Южная Осетия
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