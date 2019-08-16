Эксперт раскрыл замысел Болтона после обвинений России в воровстве

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон лоббирует интересы американского ОПК и заинтересован в расширении оборонного бюджета, рассказал "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, именно этим вызвано его заявление о краже Россией американских технологий.

Ранее в интервью The Voice of America Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у США технологиях.

"Обвинения Болтона в краже Россией американских военных гиперзвуковых секретов поражают своим цинизмом, потому что сами США со времен Второй мировой войны делают всё для скупки или кражи военно-технических секретов", — подчеркнул Михайлов.

Своим заявлением Болтон продолжает нагнетать антироссийскую риторику, Россия показана агрессором, вновь угрожающим планете, но уже не ядерной, а "гиперзвуковой дубинкой", — подчеркнул эксперт.

На этом фоне в конгрессе США возникает очередная дискуссия о расширении американского оборонного бюджета.

Кроме того, обвиняя Россию в краже военных технологий, Болтон оправдывает тем самым неудачи американских концернов Raytheon и Lockheed Martin.

Они продолжают параллельные исследования по созданию авиационных гиперзвуковых аналогов российского "Кинжала". Но, несмотря на ежегодное увеличение финансирования своих проектов на 180–200%, обещают сделать комплекс только к 2021–2022 годам, заключил Михайлов.

Свое заявление советник президента Болтон сделал, комментируя инцидент на военном полигоне в Архангельской области, где 8 августа произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра.

Болтон считает, что инцидент является примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия, передает ТАСС.

Источники "Известий" сообщили, что ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".

Ранее 6 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не будет продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого никто не хочет. Глава государства отметил, что Россия обогнала конкурентов по созданию систем гиперзвукового оружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу.