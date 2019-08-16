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16.08.2019
ТАСС

Российские разведчики получили "бронзу" на конкурсе Армейских международных игр в Индии

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Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки"
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки".
Источник изображения: © РИА Новости, Ростислав Нетисов

Золото выиграла команда Индии, вторыми стали разведчики из Узбекистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Российская команда заняла третье место на конкурсе "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр, который завершился в четверг в штате Раджастхан в пустыне Тар. Как сообщил ТАСС представитель штаба организаторов соревнований, золото выиграла команда Индии, а разведчики из Узбекистана стали вторыми.

"Несмотря на тяжелые условия, наша команда смогла показать достойный результат. Вместе с тем соревнования показали, что нам есть над чем работать, совершенствовать навыки, оттачивать мастерство. Кроме этого, мы еще раз убедились, насколько важны добрые и партнерские отношения между странами участницами, выстроенные на позициях открытости и взаимодоверия", - привел собеседник агентства слова главы российской делегации генерал-лейтенанта Алексея Кима.

Серебряные награды в номинациях "Лучший связист" и "Лучший стрелок" получил российский курсант Даниил Курин, второе место также занял курсант Артем Гридин в номинации "Лучший сапер", третьи места заняли курсант Александр Пошехонов в номинации "Лучший командир группы" и старший сержант Александр Мелашенко в номинации "Лучший механик-водитель". Российскую команду представляют курсанты Новосибирского высшего военного командного училища - это единственный вуз Минобороны России, в котором готовят будущих офицеров для войсковой разведки. Команда этого училища уже в четвертый раз представляет Россию на международном конкурсе разведчиков.

Впервые подобный конкурс прошел в Индии. Участники соревновались в пяти состязаниях: в десантировании из вертолета и совершении марш-броска, в конкурсе механиков-водителей разведывательных машин, в преодолении комплекса препятствий "Тропа разведчика", в стрельбе из штатного стрелкового оружия и в выходе разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.

Впервые в истории проведения конкурса, состязания проводились в вечернее время, а два этапа - десантирование с марш-броском и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи, состоялись ночью. Такое время проведения связано с климатическими условиями: в районе проведения конкурса в дневные часы температура превышает 40 градусов Цельсия, нередки песчаные бури. Кроме того, выполнение заданий в темное время суток позволяет создать для разведчиков обстановку, которая максимально приближена к боевой, отметил представитель штаба.

Соревнования в индийском Раджастхане начались 5 августа, церемония закрытия состоятся 16 августа. Кроме российской команды, в нем принимали участие разведчики из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Белоруссия
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Казахстан
Китай
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Судан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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