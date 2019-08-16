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16.08.2019
Lenta.ru

Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180

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Dream Chaser
Dream Chaser.
Источник изображения: Фото: NASA

Первые шесть миссий многоразового грузового космического корабля Dream Chaser к Международной космической станции (МКС) будут запущены ракетой Vulcan, сообщает компания Sierra Nevada.

Первый старт летательного аппарата запланирован на 2021 год. В качестве запасного варианта рассматривается возможность использования для запуска Dream Chaser к МКС ракеты Atlas 5.

Соответствующее соглашение Sierra Nevada заключила с консорциумом United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, производящем ракеты Delta 4, Atlas 5 и Vulcan.

Sierra Nevada станет третьей (после SpaceX и Northrop Grumman) американской компанией, создавшей по контракту с НАСА грузовой космический корабль для снабжения МКС.

В декабре 2018 года военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские летательные аппараты Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch созданы на основе российских технологий.

Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
Delta IV
Dream Chaser
Stratolaunch
X-37
РД-180
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
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