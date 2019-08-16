Войти
16.08.2019
Lenta.ru

Появилось видео с полного беспилотников секретного российского полигона

246
0
0
Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса»
Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» в Лас-Вегасе (январь 2019 года).
Источник изображения: habr.com

Издание vc.ru опубликовало репортаж с полигона "Яндекса" под Москвой, где испытываются беспилотные автомобили. Директор по продукту издания Владислав Цыплухин назвал объект секретным.

На полигоне обустроена большая асфальтированная площадка с разметкой разных типов, перекрестками, пешеходными переходами, светофорами и дорожными знаками. Также там есть ангар с открытыми с обеих концов въездами, имитирующий тоннель, в котором беспилотник может потерять GPS-сигнал.



На территории объекта разбросаны контейнеры, конусы и другие препятствия, которые можно встретить на ремонтируемых дорожных участках. Это необходимо для того, чтобы сымитировать различные реальные ситуации на дорогах, с которыми автомобиль может столкнуться в городе.

Беспилотники передвигаются по полигону круглосуточно и в любую погоду, отмечается в материале. Во время каждого заезда машина собирает большой объем информации, который затем анализируется.

Первые беспилотники "Яндекса" выехали на улицы Москвы в июне этого года, писал Forbes. Тогда на столичные дороги общего пользования были направлены пять автомобилей.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.09.2017
Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений
29.06.2016
Не стреляйте в белых медведей
18.08.2015
На российской военной базе в Армении начались полевые занятия подразделения беспилотников
10.10.2011
Беспилотники улетят в Петербург
31.03.2008
В Чили высадится мощный десант российских оборонщиков
24.04.2007
"В авиации вне государства работать невозможно" Президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров о перспективах развития отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД