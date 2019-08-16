С 2014 года Украина получила иностранной военной помощи на сотни миллионов американских долларов. Главным спонсором украинской армии оказалось Минобороны США.

"92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило именно из Соединённых Штатов. Это важное свидетельство доверия от наших американских партнёров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах", — сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

Иностранная военная помощь Украине с 2014 года. Источник изображения: facebook.com/ukr.embassy.usa

Непосредственно вооружения Украина получила немного, иностранная помощь по большей части была "нелетальной". В инфографике не отображена передача Литвой крупной партии боеприпасов, а также другие "подарки", полученные от союзников, в том числе работа иностранных инструкторов. Нет в инфографике и информации о вооружении, купленном Украиной за деньги Минобороны США, выделенные в качестве военной помощи.