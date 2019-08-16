Для ВСУ представлены модульные блиндажи с пластиковыми окнами, выходящими в глухую стену

Украинские подразделения материально-технического обеспечения поделись "приятными переживаниями" по поводу нового оснащения. Речь идёт о доставке подразделению, пребывающему в зоне так называемой операции объединённых сил, "модульных блиндажей".

Источник изображения: topwar.ru

Каждый модуль такого блиндажа рассчитан на 6 человек личного состава. По большому счёту, эту "коробка", похожая на строительную бытовку, которую устанавливают в окопах. Несколько таких модулей, покрытых маскирующей сеткой, и формируют блиндажную "композицию".

Поставщик таких модулей заявил, что "они очень удобны". Однако сами военнослужащие ВСУ, "тестирующие" модульные блиндажи, отмечают, что их опасно использовать на передовой. Приводится заявление командира роты, военнослужащие которой в зоне ООС участвуют в тестах.

Источник изображения: topwar.ru

Нам эти домики утром. Приехал огромный трейлер, кран, бульдозер, экскаватор. Работы по установке закончили только под вечер. Грохот стоял хороший весь день. Даже из соседних подразделений это услышали и пришли смотреть, что это у нас тут происходит. Хорошо, что у нас перемирие сейчас. А если бы нет? От наших позиций до противника от 400 до 1200 метров. Из СПГ получают, из ДШК получают, даже из ПКМ получают. Как думаете, дал бы враг нам их установить? Может и дал бы, чтобы потом ночью всех накрыть. Они видели, где работала техника. На передовой скрыто сделать все работы просто невозможно.

Офицер отмечает, что внутренняя "обстановка" в модульном блиндаже нормальная, но отсутствует запасной выход, зато есть пластиковые окна, которые выходят в глухую стену окопа...

На окнах нет москитной сетки, зато есть сетка-защита "от осыпания грунта".

В модуле есть электричество, места для отдыха, тумбочки, осветительные приборы, но отсутствует туалет. Однако, как заявлено, производитель предлагает и модули с санузлом, но они стоят существенно дороже – около полумиллиона грн (около 1,3 млн грн).

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащий ВСУ:

Полмиллиона гривен за обшитый фанерой барак с туалетом… Да за эти деньги можно квартиру в городе купить.