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16.08.2019
ТАСС

Сборная России победила на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" на Армейских играх

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Источник изображения: © Пресс-служба Западного военного округа

Второе место заняли военнослужащие сборной Китая, третье - команда из Венесуэлы

ВОРОНЕЖ, 15 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место на соревнованиях военных автомобилистов, которые проходили с 14 по 15 августа в Воронежской области в рамках конкурса Армейских международных игр, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сборная Российской Федерации выиграла комплект золотых медалей на соревнованиях профессионального мастерства военных автомобилистов в рамках конкурса Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", - сказали в Минобороны. Второе место по итогам состязаний заняли военнослужащие сборной Китая, третье - команда из Венесуэлы.

На пьедестал почета поднялись капитан сборной России - капитан Александр Клименков, водитель автомобиля УАЗ "Патриот" старший прапорщик Василий Мудров, занявший первое место на этапе "Гонка капитанов", водитель автомобиля УАЗ сержант Артем Емельянов, водитель "КамАЗа" 4*4 прапорщик Сергей Телых, водитель "КамАЗа-5350" с колесной формулой 6*6 старший прапорщик Олег Ефремов, экипаж седельного тягача "КамАЗа-65225", водитель сержант Алексей Лашин вместе с такелажником прапорщиком Сергеем Киселевым.

Как отметил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, вручивший российской сборной главный приз соревнований - Кубок победителей, конкурс мастерства военных автомобилистов является одним из самых соревновательных видов пятых Армейских международных игр, которые в этом году объединили военнослужащих из 39 стран. "Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений" - сказал он.

Всего для проведения соревнования среди сильнейших мастеров автобронетанковой техники в Воронежскую область прибыли семь команд и более 100 военнослужащих из России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта, а также команд ДОСААФ России и первой в истории армейских международных игр - российской женской сборной. Учитывая опыт предыдущих соревнований в этом году все команды, в том числе китайская сборная предпочла российскую технику.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них примут участие сборные 39 государств общей численностью более 5 тыс. человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые будут проводиться на полигонах 10 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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