Российские водители победили на "Армейских играх"

Сборная России заняла первое место на соревнованиях военных водителей в Воронежской области. Серебряными призерами конкурса "Мастера автобронетанковой техники" в рамках АрМИ-2019 стали военные из Китая, на третьем месте сборная Венесуэлы.

- Конкурс мастерства военных автомобилистов является одним из самых соревновательных видов пятых Армейских международных игр. Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, умеющих владеть самой современной техникой, быстро принимать решения в сложной обстановке и слаженно действовать в составе подразедений, - сказал на церемонии награждения заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Главный приз, Кубок победителей принял капитан российской сборной Александр Клименков.

В соревнованиях военных водителей участвовали более 100 военнослужащих Венесуэлы, Египта, Китая. Лаоса и России, а также команда ДОСААФ РФ и первая в истории АрМИ женская сборная - тоже российская. Лейтенант Анастасия Серегина выступила сразу в трех номинациях: гонке капитанов, вождении УАЗ "Патриот" и седельного тягача КамАЗ, - установив рекорд по кличеству заездов.

В ходе соревнований водителям необходимо было продемонстрировать мастерство фигурного вождения с прохождением габаритных ворот, коридоров, "змейки" и других упражнений, а также за максимально короткое время пройти двухкилометровую трассу с бассейном, колейным мостом, крутыми виражами и богатым набором неровностей. Все участники использовали российскую технику. В прошлом году китайцы попробовали выступать на своих автомобилях, но по итогам соревнований предпочли УАЗы и КаМАЗы, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Пятые Армейские международные игры проходят в 3 по 17 августа на 25 полигонах 10 государств.

Антон Валагин