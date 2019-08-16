Российские морпехи установили рекорд на тропе выживания

Соревнования "Морской десант-2019" проходили на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области. Подведя итоги, судейская комиссия объявила, что победу одержали представители ВМФ России. На втором месте команда Китая, третьими стали военнослужащие из Ирана.

"Морской десант" стартовал 3 августа и проходил в три этапа: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета", где участники соревнуются на бронетранспортерах. На всех этапах победили российские морпехи, причем на "Тропе выживания" они не только пришли к финишу первыми, но и показали лучшее время за всю историю прохождения этой трассы.

За началом финальных состязаний 13 августа наблюдал министр обороны Сергей Шойгу. Отмечается, что в ходе конкурса между командами был достигнут высочайший уровень боевого содружества и товарищеских взаимоотношений.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)