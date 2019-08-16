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16.08.2019
Военно-промышленный курьер

Третий корвет проекта 20380 для ТОФ спустят на воду в сентябре

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Амурском судостроительном заводе 5 сентября спустят на воду третий корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", предназначенный для ТОФ.

Как сообщает Mil.Press FlotProm, информация об этом появилась на официальном сайте администрации Агинского Бурятского округа.

Предыдущая информация о спуске на воду поступила от пресс-службы ТОФ. Речь шла об августе 2019 года.

В 2017 году ТАСС цитировал заявление Юрия Борисова, что готовый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" расчитывали получить в октябре 2019 года.

В сентябре 2018 года передачу флоту перенесли на 2020 год.

Длина корветов проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Они способны совершать походы дальностью в 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитно-ракетный комплекс "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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