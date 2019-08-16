Командиры основного и дублирующего экипажей "Союза МС-15" признаны годными к полету - ЦПК

Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Медицинская комиссия признала годными к полёту российских космонавтов Олега Скрипочку и Сергея Рыжикова, сообщил в четверг Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершилось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей МКС- 61/62/ЭП-19", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦПК.

"По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья", - отметили в Центре.

Корабль "Союз МС-15" в составе командира Олега Скрипочки (Роскосмос), Джессики Меир (бортинжинер, NASA) и Хаззаа Аль Мансури (бортинжинер, MBRSC) из ОАЭ запланирован на 25 сентября 2019 года.