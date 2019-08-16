Войти
16.08.2019
Интерфакс-АВН

Командиры основного и дублирующего экипажей "Союза МС-15" признаны годными к полету - ЦПК

264
0
0
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.
Источник изображения: В© Р РРђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё, Р Р°РјРёР»СЊ РЎРёС‚РґРёРєРѕРІ | РџРµСЂРµР№С‚Рё РІ С„РѕС‚РѕР±Р°РЅРє

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Медицинская комиссия признала годными к полёту российских космонавтов Олега Скрипочку и Сергея Рыжикова, сообщил в четверг Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершилось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей МКС- 61/62/ЭП-19", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦПК.

"По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья", - отметили в Центре.

Корабль "Союз МС-15" в составе командира Олега Скрипочки (Роскосмос), Джессики Меир (бортинжинер, NASA) и Хаззаа Аль Мансури (бортинжинер, MBRSC) из ОАЭ запланирован на 25 сентября 2019 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
П-19
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
Союз ПКК
Похожие новости
14.06.2019
Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"
12.10.2018
На Байконуре подписан контракт на полет на МКС первого космонавта ОАЭ
06.07.2017
"Я ожидал увидеть шар": российский космонавт Олег Новицкий о буднях на орбите
18.04.2014
Самолеты «Ил» для покорителей космоса
08.12.2011
О заседании коллегии Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД