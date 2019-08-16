Войти
16.08.2019
Lenta.ru

Российские ЖРД получили "атомные батарейки" вместо химических

276
0
0
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Произошедший утром 8 августа взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) произошел в ходе испытания "перспективного ускорителя" на жидкостном ракетном двигателе (ЖРД) с "атомной батарейкой" и не связан с работами по ракете "Буревестник", утверждают "Известия".

Газета, ссылаясь на источник в Минобороны, двух собеседников в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и экспертов, пишет, что такая "атомная батарейка" предназначена для замены традиционного аккумулятора, который обеспечивает термостатичность (постоянную температуру топлива, окислителя и всех систем ускорителя) и инициацию (микровзрыв после смешивания компонентов топлива) ЖРД.

Такие "ядерные батарейки", согласно изданию, являются развитием технологии радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), визуально представляющих собой "коробку метр на метр" со свинцовой упаковкой, которая "при разрушении создает минимальное заражение в радиусе 30-40 метров", не представляющее особой угрозы для окружающей среды.

В августе сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой "Циркон", в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), вызвал гибель семи человек.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
ОПК АО
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
30.04.2019
Ядерный "Орлан": на что способны самые крупные ударные крейсеры в мире
25.07.2018
Асимметричный калибр
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
26.04.2016
Российские "Цирконы" легко преодолеют американскую ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД