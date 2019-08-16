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16.08.2019
ЦАМТО

ЗРК "Тор-М2ДТ" и УМТК "Адъютант" впервые были задействованы в полномасштабных учениях в Арктике

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Тор-М2ДТ
Стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 15 августа. ЗРК "Тор-М2ДТ" и универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) 9Ф6021 "Адъютант" впервые были задействованы в полномасштабных учениях в Арктике (на архипелаге Новая Земля).

Подразделениям ПВО Северного флота, на вооружение которых недавно был принят новейший ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ", впервые была поставлена задача по проведению полномасштабных учений с боевыми стрельбами в условиях Заполярья, а создание мишенной обстановки для арктических "Торов" было поручено УМТК 9Ф6021 "Адъютант".

Личный состав зенитной ракетной батареи ЗРК "Тор-М2ДТ" высадился с борта большого десантного корабля на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район. Незнакомая местность, отсутствие подготовленных площадок и укрытий – условия максимально приближенные к боевым. В таких условиях, наравне с боевыми подразделениями, применялся и УМТК "Адъютант". Данный комплекс создавался в инициативном порядке АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") в интересах подразделений ПВО для решения комплексных задач по организации сложной мишенной обстановки в местах постоянной и временной дислокации войск.

Задачи, поставленные перед подразделениями ПВО Северного флота, предполагали обнаружение и уничтожение расчетами боевых машин нескольких воздушных целей, летящих на различных высотах.

С помощью штатного выносного рабочего места из состава УМТК "Адъютант" было обеспечено стабильное управление на всех стадиях полета двух мишеней самолетного типа МВ-С, летящих по разработанным и утвержденным перед началом работ траекториям. Безукоризненное выполнение всех учебных и боевых задач подтвердило готовность аппаратуры и мишеней "Адъютанта" к эксплуатации в сложных условиях Заполярья.

Проведенные учения зенитчиков Северного флота подтвердили, что арктический ЗРК "Тор-М2ДТ" способен обеспечить реальную защиту административных и военных объектов от ударов современных средств воздушного нападения в этом отдаленном российском регионе. И помог подтвердить эти боевые возможности "Адъютант" – новейший универсальный мишенно-тренировочный комплекс, сообщает пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол".

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Тор ЗРК
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