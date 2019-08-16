Российские летчики победили на конкурсе "Авиадартс-2019"

Второе место заняли пилоты из Китая

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Команда России выиграла конкурс "Авиадартс-2019", прошедший в рамках Армейских международных игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ВКС РФ.

"Команда Российской Федерации завоевала кубок конкурса "Авиадартс-2019", - отметили в пресс-службе.

Второе место заняли представители Китая, третье место разделили Белоруссия и Казахстан. Российские летчики одержали победу в четырех номинациях из семи: в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. В военно-транспортной авиации лидировали китайские военные. В пресс-службе уточнили, что "белорусские и казахские летчики стали победителями в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно".

Как подчеркнул главный судья конкурса генерал-майор Олег Маковецкий, "основное распределение мест состоялось только после определения результатов боевого применения", хотя представители РФ лидировали уже после первого этапа - сдачи физподготовки.

Также российская команда завоевала четыре серебряных и две бронзовых награды, китайская - две серебряных и две бронзовых, белорусская и казахская - по одной. Торжественная церемония награждения пройдет 17 августа на аэродроме Дягилево.

Всего в конкурсе приняли участие 43 экипажа, которые представляли команды России, Китая, Белоруссии и Казахстана.