Северный флот начал комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа

Специалисты около полутора месяцев будут проводить исследования на островах архипелага

ТАСС, 15 августа. Судно "Алтай" Северного флота с учеными и военными на борту вышло из Североморска и направилось к архипелагу Земля Франца-Иосифа для проведения географических и археологических исследований, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"Судно вышло в Баренцево море и взяло курс на север к Земле Франца-Иосифа. На его борту находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, подразделение охраны, которое также будет обеспечивать безопасность исследователей от диких зверей при высадках на острова", - говорится в сообщении.

Также в состав комплексной экспедиции вошли представители Русского географического общества и национального парка "Русская Арктика".

Согласно планам, специалисты около полутора месяцев будут проводить географические и археологические исследования на островах архипелага. Североморцы частично повторят маршруты первопроходцев: пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова. Будет проведен ряд историко-патриотических акций в честь 105-летия первого подъема флага Российской империи и 90-летия первого подъема флага СССР над архипелагом Земля Франца Иосифа.

"В ходе экспедиции гидрографам предстоит уточнить состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья, и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен", - отметили на флоте.

Земля Франца-Иосифа - самая северная территория России, входит в состав Архангельской области. Архипелаг состоит из 192 островов, самый крупный из которых - Земля Георга. На острове Земля Александры развернута военная база Северного флота "Арктический трилистник".