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16.08.2019
Военное обозрение

Британия ввела запрет на поставки в Россию подводных аппаратов

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Лондон наложил полный запрет на поставки в Россию подводных аппаратов и связанного с ними оборудования. Соответствующее официальное сообщение размещено на сайте управления по контролю за экспортом Великобритании

Источник изображения: topwar.ru

Британия запретила поставки России подводных погружаемых аппаратов, а также сопутствующего им оборудования. Согласно сообщению, под запрет подпадает готовая продукция, программное обеспечение и технологии. Такое решение в Лондоне объяснили способностью Москвы применить данное оборудование для доступа к подводным коммуникациям с целью их дальнейшего повреждения.

Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски

- говорится в сообщении.

Как уточняется, дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, было подписано еще 22 июля этого года заместителем министра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом и вступило в действие 14 августа 2019 года.

Отметим, что Британия является одной из стран-членов НАТО, которая, наряду с США, постоянно заявляет об угрозе подводных лодок и спускаемых подводных аппаратов России, которые якобы постоянно заходят в Атлантику, чтобы подключиться к подводным кабелям, через которые осуществляется передача секретных данных.

Одно из последних заявлений британского генштаба касалось российских подводных лодок "Варшавянка", которые якобы вместе другими российскими аппаратами провели разведку подводных коммуникаций вдоль всего побережья Европы.

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