Hindustan Aeronautics Ltd подала заявку на производство дополнительно 72 истребителей Су-30МКИ

ЦАМТО, 15 августа. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) подала заявку на производство 72 многоцелевых истребителей Су-30МКИ, из которых планируется сформировать четыре дополнительных эскадрильи.

Как сообщает India Times, предложение (в первоисточнике не указан адресат, но очевидно, что речь идет о предложении командованию ВВС, либо Минобороны – прим. ЦАМТО) о производстве дополнительно 72 самолетов к текущему общему заказу на 272 ед. было подано HAL, чтобы завод в Насике не простаивал, а также для более оперативного пополнения парка истребителей ВВС Индии.

Согласно заявлениям официальных лиц, ВВС не заинтересованы в производстве такого количества Су-30МКИ из-за бюджетных проблем. Тем не менее, в HAL надеются, что в этом году будет размещен заказ, как минимум, на 10 дополнительных самолетов, которые необходимы для восполнения потерь в результате летных происшествий.

По словам председателя правления HAL Р.Мадхавана (R Madhavan), в настоящее время завод в Насике производит 12 истребителей в год. Компания представила ВВС отдельные экономические предложения и расчеты по производству одной, двух, трех и четырех эскадрилий. В настоящее время HAL производит Су-30МКИ по цене около 4,5 млрд. рупий (63,1 млн. долл.) за самолет.

По оценке HAL, если в этом году не будут размещены заказы на производство дополнительных самолетов, производственная линия в Насике будет остановлена, что приведет к потере индийской технологической базы, наработанной за последние десятилетия.

Предложение HAL, которое в настоящее время обсуждается с Министерством обороны Индии, состоит в том, чтобы поставить дополнительные самолеты по ценам, которые уже были согласованы по предыдущим заказам с поправкой на инфляцию.