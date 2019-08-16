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16.08.2019
Военное обозрение

США требуют передать им иранский танкер, захваченный Британией

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США потребовали передать в под юрисдикцию Вашингтона иранский танкер "Grace 1", задержанный в Гибралтаре. Это требование ставит под вопрос скрытое желание Великобритании "освободить" танкер (Гибралтар является ее заморской территорией) в обмен на свободу британского судна, удерживаемого Ираном.

Источник изображения: topwar.ru

В четверг министерство юстиции Соединенных Штатов подало заявку на передачу в ведение Вашингтона иранский танкер "Grace 1", который был задержан 4 июля спецназом Королевской морской пехоты Великобритании по подозрению в нарушении санкций против Сирии в Гибралтарском проливе на юге Испании.

Гибралтар заявил, что танкер подозревается в продаже нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Две недели спустя, 19 июля, Корпус Стражи Исламской Революции захватил в Персидском заливе британское нефтеналивное судно.

Ожидалось, что сегодня Гибралтар отпустит иранское судно, что, в свою очередь, могло привести к передаче Лондону британского танкера. Однако США сообщили, что требуют изъять судно в силу ряда предъявленных по этому делу обвинений.

Газета Gibraltar Chronicle, которая первой сообщила об этой новости, заявила, что главный судья Энтони Дадли ясно дал понять, что если бы не требование США, "корабль бы отпущен".

Трехсторонние шахматы

Хотя и Британия, и Иран отрицают, что планировали обменять суда, агентство Reuters приводит мнение, согласно которому корабль под флагом Британии не будет освобожден до тех пор, пока не будет отпущен иранский танкер. Оба захваченных судна - одно в Гибралтаре и одно в Иране, а также их экипажи, стали пешками в противостоянии между Тегераном и Западом.

Согласно публикации газеты The Sun, капитан танкера подписал документы, в рамках которых он гарантирует, что корабль не отправится в Сирию.

США ввели санкции против Тегерана с целью полного прекращения экспорта нефти. Европейские страны, включая Великобританию, категорически не согласны с прошлогодним решением Вашингтона отказаться от т.н. "ядерной сделки", которая гарантировала Ирану снятие ограничений на торговые операции в обмен на международный контроль за его ядерной программой.

Гибралтар отрицает, что ему было приказано задержать танкер "Grace 1", который перевозила до 2,1 миллиона баррелей нефти. Однако несколько дипломатических источников заявили, что США попросили Соединенное Королевство захватить судно.

Британия, которая настаивала на том, что ее политика в отношении Ирана не изменится при новом премьер-министре Борисе Джонсоне, неоднократно заявляла, что хочет компромисса по танкеру.

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Страны
Великобритания
Иран
Испания
Сирия
США
Проекты
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Ядерный щит
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