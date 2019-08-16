RSG60 — универсальный миномёт

Немцы создали миномёт, который подойдёт для пехоты и спецназа. Вчера, 14 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что немецкая компания Rheinmetall разработала новый 60-мм миномёт RSG60.

В Rheinmetall указывают, что RSG60 создавался как лёгкое и универсальное оружие. Миномёт состоит из двух ключевых элементов: отсоединяемой опорной плиты и 70-см стального ствола с оболочкой из углеродного волокна.

Миномёт RSG60. Источник изображения: armyrecognition.com

В базовом варианте RSG60 весит 15,8 кг, в варианте для спецназа — 6,8 кг. Модификации отличает только наличие/отсутствие опорной плиты. Дальность стрельбы заявлена на уровне 3200 м. Кроме того, существует версия миномёта с метровым стволом и дальностью огня 3700 м. При этом версия для спецназа может вести огонь на дистанции до 2000 м.

Компания Rheinmetall начала работу над RSG60 в 2017 году и уже провела ряд успешных испытаний. Ключевая особенность нового миномёта — готовность к ведению огня в течение нескольких секунд и возможность отсоединять опорную плиту в полевых условиях всего за полминуты.