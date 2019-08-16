Войти
16.08.2019
WarSpot

RSG60 — универсальный миномёт

250
0
0

Немцы создали миномёт, который подойдёт для пехоты и спецназа. Вчера, 14 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что немецкая компания Rheinmetall разработала новый 60-мм миномёт RSG60.

В Rheinmetall указывают, что RSG60 создавался как лёгкое и универсальное оружие. Миномёт состоит из двух ключевых элементов: отсоединяемой опорной плиты и 70-см стального ствола с оболочкой из углеродного волокна.

Миномёт RSG60.

Источник изображения: armyrecognition.com

В базовом варианте RSG60 весит 15,8 кг, в варианте для спецназа — 6,8 кг. Модификации отличает только наличие/отсутствие опорной плиты. Дальность стрельбы заявлена на уровне 3200 м. Кроме того, существует версия миномёта с метровым стволом и дальностью огня 3700 м. При этом версия для спецназа может вести огонь на дистанции до 2000 м.

Компания Rheinmetall начала работу над RSG60 в 2017 году и уже провела ряд успешных испытаний. Ключевая особенность нового миномёта — готовность к ведению огня в течение нескольких секунд и возможность отсоединять опорную плиту в полевых условиях всего за полминуты.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
20.06.2016
Немецкая "Рысь" будет охотиться на кенгуру
25.02.2016
Польские «Леопарды» будут доведены до уровня А5/6
14.01.2013
Немцы испытали лазерную двустволку, поражающую беспилотник на расстоянии двух километров
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
15.07.2009
Евросоюз заказал немецкой компании полуавтономного боевого робота
24.06.2009
Парламент Германии одобрил выделение 6 млрд евро на закупку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД