Советские системы ПВО замечены на Аляске

Советские мобильные зенитные комплексы "Оса" и "Стрела-10" участвовали в недавних учениях НАТО Rad Flag на Аляске.

В ходе маневров боевая авиация флота США на Тихом океане, ВВС Австралии, Великобритании и Канады отрабатывали реагирование на угрозы, возникающие в ходе современной войны. Советские системы ПВО используются на Red Flag для имитации различных угроз самолетам и вертолетам с земли, пишет Defence Blog. Их присутствие имеет важное значение для придания учебным заданиям реализма и повышения общей готовности летчиков.

"Оса" (по классификации НАТО SA-8 "Геккон") - советский всепогодный зенитный комплекс, принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для борьбы с воздушными целями в радиусе 10 километров. Боевая машина несет шесть ракет, наиболее важные цели обстреливаются двумя ракетами с интервалом три секунды. Радары сопровождения и наведения защищены от помех. В армии России "Осу" постепенно сменяют более современные и эффективные зенитные системы: "Тор", "Панцирь", "Верба", перспективная "Сосна".

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" (SA-13 "Суслик" по классификации НАТО) предназначен для больбы с воздушными целями на малых высотах. ЗРК принят на вооружение в 1976 году. Современная модификация позволяет использовать ракеты по принципу "выстрелил-забыл", автоматика ракеты наводится на встречные и удаляющиеся цели в радиусе пяти километров.

Несмотря на солидный возраст, "Оса" и "Стрела" активно используются в современных военных конфликтах. Так системы ПВО участвовали в отражении ракетного удара кораблей НАТО по Сирии. "Осы" сбили пять крылатых ракет, "Стрелы" - три.

Антон Валагин