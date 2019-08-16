Войти
16.08.2019
Российская газета

Советские системы ПВО замечены на Аляске

255
0
0
Источник изображения: rg.ru

Советские мобильные зенитные комплексы "Оса" и "Стрела-10" участвовали в недавних учениях НАТО Rad Flag на Аляске.

В ходе маневров боевая авиация флота США на Тихом океане, ВВС Австралии, Великобритании и Канады отрабатывали реагирование на угрозы, возникающие в ходе современной войны. Советские системы ПВО используются на Red Flag для имитации различных угроз самолетам и вертолетам с земли, пишет Defence Blog. Их присутствие имеет важное значение для придания учебным заданиям реализма и повышения общей готовности летчиков.

"Оса" (по классификации НАТО SA-8 "Геккон") - советский всепогодный зенитный комплекс, принят на вооружение  в 1971 году. Предназначен для борьбы с воздушными целями в радиусе 10 километров. Боевая машина несет шесть ракет, наиболее важные цели обстреливаются двумя ракетами с интервалом три секунды. Радары сопровождения и наведения защищены от помех. В армии России "Осу" постепенно сменяют более современные и эффективные зенитные системы: "Тор", "Панцирь", "Верба", перспективная "Сосна".

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" (SA-13 "Суслик" по классификации НАТО) предназначен для больбы с воздушными целями на малых высотах. ЗРК принят на вооружение в 1976 году. Современная модификация позволяет использовать ракеты по принципу "выстрелил-забыл", автоматика ракеты  наводится на встречные и удаляющиеся цели в радиусе пяти километров.

Несмотря на солидный возраст, "Оса" и "Стрела" активно используются в современных военных конфликтах. Так системы ПВО участвовали в отражении ракетного удара кораблей НАТО по Сирии. "Осы" сбили пять крылатых ракет, "Стрелы" - три.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Сосна
Стрела-10
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
11.11.2016
После Брексита британские военные станут активнее (Jyllands-Posten, Дания)
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД