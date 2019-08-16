Безжалостный рой: популярность дронов-камикадзе растет

Барражирующие боеприпасы или, как их еще называют, "дроны-камикадзе", становятся все более популярными. Так, на тайваньской выставке аэрокосмических и оборонных технологий в Тайбэе была впервые представлена мобильная установка для запуска 12 таких беспилотников.

Taiwan's indigenous anti-radiation drone, analogous to the Israeli Harpy, showcased in its trailer-based multiple-launch system at the Taiwan Aerospace & Defense Technology Expo (TADTE). Total of 104 such drones slated for production over 6-yr time-frame. https://t.co/7tCh4Hnv6m pic.twitter.com/5RjHe3IPAC — Collin Koh (@CollinSLKoh) August 14, 2019

Фотографии этой новинки разместил в Twitter известный сингапурский эксперт Collin Koh.

Отмечается, что это оружие является аналогом израильского комплекса Harpy ("Гарпия"), но полностью разработано местными специалистами. Тайваньские источники сообщают, что основным предназначением станет борьба с радиолокационными станциями систем противовоздушной обороны, хотя не исключено применение и против морских целей.

В Израиле также продолжается совершенствование таких аппаратов-самубийц. В минувшем году на авиакосмической выставке в индийском Бангалоре был впервые представлен новый дрон Miny Harpy, который по сравнению с первоначальной версией, появившейся еще в конце 80-х годов, значительно облегчен.

По замыслам разработчиков, их детище способно уничтожать различные цели, в том числе элементы современных комплексов ПВО. Однако эти утверждения были опровергнуты многими отечественными специалистами, отмечавшими, что у нас уже созданы эффективные системы противодействия.

Россия также не осталась в стороне от работ в области создания барражирующих боеприпасов. Так, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" презентовал новейшие высокоточные БПЛА "Ланцет", созданные компанией Zala Aero Group.

Их преимуществом является миниатюрность, например "Ланцет-1" весит всего 5 кг, а масса боевой части составляет 1 кг. "Ланцет-3" - тяжелей, уже 12 кг, из них три приходятся на боеголовку. Беспилотники развивают скорость до 110 км/ч и способны поражать цели в радиусе до 40 км.

Ожидается, что уже в ближайшее время дроны-камикадзе научатся атаковать цели целыми роями в несколько десятков штук, что существенно осложнит борьбу с ними. Работы в этом направлении уже ведутся. Одновременно прорабатываются меры по нейтрализации такой угрозы.

Алексей Брусилов