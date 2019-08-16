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16.08.2019
Российская газета

Зачем США скупают советские системы РЭБ

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Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

США при любой удобной возможности стремятся получить в свое распоряжение радары советского или российского производства - оборудование скупается или подбирается в качестве трофеев в различных горячих точках. Оно уже много лет используется американцами для разработки и совершенствования самолетов-"невидимок", пишет китайское издание Sina (перевод материала представлен на портале "ИноСМИ").

Ответом на появление стелс-технологий стали новые радары, которые стали создавать во многих странах, в том числе и в СССР, а позже в России. Первым примером подобного оборудования стал радар метрового диапазона, который США тут же постарались раздобыть. Испытания и учения с использованием зарубежных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно проходят в знаменитой зоне 51 в штате Невада, где есть площадка "оценки иностранной техники" (foreign materiel evaluation, FME). Там же скапливаются и радары советского и российского производства.

Они уже сыграли свою роль в создании таких самолетов, как Lockheed Have Blue, F-117, крылатой ракете-невидимке Senior prom и других изделий с использованием стелс-технологий.

Примерно год назад США заявили о покупке у Украины радаров 36Д6М1-1, применяемых в зенитно-ракетном комплексе С-300. Известно, что в январе украинский транспортный самолет Ил-76 доставил в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити некое оборудование для военных целей, возможно, речь идет именно об этих радарах.

В этой ситуации утешает тот факт, что речь идет все-таки о старых советских разработках, а за последние 30 лет Россия сделала большой шаг вперед в развитии своих средств РЭБ, что неоднократно признавали военные эксперты стран Запада. Поэтому и радары прошлых поколений американцы все чаще используют в качестве мишеней на своих полигонах для испытания ракет - выудить что-то принципиально новое из уже списанной техники им вряд ли удастся.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-117
Ил-76
С-300
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
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