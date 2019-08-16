Вынужденную посадку А-321 в Жуковском оценил летчик-испытатель

"Железо" потеряли, но пассажиров спасли – работа на "отлично"

Пассажирский "Эрбас" (Airbus А-321) авиакомпании "Уральские авиалинии", утром 15 августа выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэродрома, на расстоянии около километра от ВПП. По сообщению экипажа, на взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе, поэтому командир принял решение о посадке. По данным Минтранса, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Точное число пострадавших уточняется, однако Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пяти детей. Действия экипажа "Военно-промышленному курьеру" объяснил летчик-испытатель, Герой России Андрей Синицын, долгое время летавший именно с этого аэродрома.

– Подобные ситуации надо оценивать по результату. Все живы – значит оценка "отлично", победителей не судят. Чтобы в деталях оценить, насколько грамотно действовал экипаж, нужно иметь какие-то отправные точки, информацию, которой пока нет в открытом доступе. Судя по видео, выложенному одним из пассажиров (если съемка действительно с этого рейса), – один хлопок точно был. То есть в один двигатель птицы попали, произошел помпаж. Попали ли во второй – вопрос, и если был отказ только одного двигателя, это уже совсем другой разговор.

“Найдутся эксперты, которые расскажут, как бы они действовали на месте экипажа, но, по опыту подобных случаев, лучшее – враг хорошего”

Но будем исходить из того, что встали оба двигателя. В такой ситуации командир принял абсолютно грамотное решение – посадка перед собой, "на пузо". Благо там места для этого достаточно. Можно обсуждать, насколько оптимальным было решение о вынужденной посадке. Но тут главный момент для понимания ситуации – острейший дефицит времени. Только оторвались, убираются шасси, и в этот момент хлопает двигатель. А поскольку высоты они уже поднабрали метров сто или двести, то разворачиваться и пытаться сесть на аэродром – абсолютная глупость. Задача – сохранить скорость, чтобы максимально безопасно совершить посадку на фюзеляж. И летчики сделали это, работа однозначно высокопрофессиональная. Наверняка найдутся эксперты, которые расскажут, как бы они действовали на месте экипажа аэробуса, но опыт показывает, что в подобных случаях лучшее – враг хорошего. Можно начать вспоминать соответствующие пункты Руководства по летной эксплуатации, но в подобных случаях пилот действует не по инструкции. Работают приобретенные инстинкты. Все выполняется рефлекторно, исходя из приобретенного опыта. И здесь, повторю, все было проделано идеально. Да, "железо" потеряли, но пассажиров спасли.

На моей памяти столкновение с птицами, приведшее к таким последствиям, впервые. Были столкновения, но с мелочью, вроде воробьев. Хотя для истребителя и такое столкновение весомо. А раз появились крупные птицы, чайки… Что тут скажешь? Ищите свалки вокруг, просто так чайки стаями летать не будут.

Газета "Военно-промышленный курьер",