Орнитолог перечислил опасные виды птиц для самолетов

Самую большую угрозу для самолетов представляют стайные птицы, рассказал "Известиям" орнитолог, к.б.н., директор госпиталя птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов. В частности, к ним относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь. В авиакомпании сообщили, что во время взлета самолета в оба двигателя попало множество птиц и у лайнера отказали силовые установки.

"Если отказали сразу два двигателя, значит, самолет врезался в стаю. Если бы один двигатель, то могла быть вероятность одиночной особи", — сказал Романов.

По его словам, очень большая вероятность, что самолет столкнулся со стаей чаек. Однако обычно в таких случаях точное определение птиц проводится в лаборатории методом сравнения перьев.

"Опасность попадания птиц на пути самолета имеет место при посадке и при взлете. После того как самолет набирает высоту, опасность практически нулевая. Хотя на больших высотах и замечали птиц, например грифов, однако случаев столкновения не зафиксировано", — подчеркнул орнитолог.

Он добавил, что аэропорты для отпугивания птиц устанавливают акустические и видеосистемы. Также применяются ловчие птицы, которых обычно используют для охоты.

"Сейчас в воздухе повышенное содержание птиц, потому что сезон вывода молодняка", — заключил Романов.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.