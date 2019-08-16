"Главный союзник": глава МИД Эстонии ищет дружбы с США

В Эстонии заявили о желании укрепить военное сотрудничество с США

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин хочет укреплять и развивать военное сотрудничество с США. Именно Вашингтон оказал прибалтийской республике "наибольную помощь" в сфере безопасности, добавил глава эстонского МИДа. Кроме того, он сообщил об угрозе для региона со стороны России.

Эстония намерена укреплять оборонное сотрудничество с США, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу эстонского МИДа.

"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония хочет, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло", - отметил Рейнсалу, встретившись с сенатором США Рональдом Уайденом.

Эстонский министр подчеркнул, что США - ключевой союзник его страны, и Таллин работает "во имя укрепления двусторонних связей". Он также указал на "угрозу для региона со стороны России".

Урмас Рейнсалу уже не в первый раз выступает с антироссийским заявлениями. В середине июня этого года глава МИД Эстонии призвал Европейский союз продлить антироссийские санкции.

"Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии", - подчеркнул глава эстонского МИДа.

По мнению Рейнсалу, ЕС должен продолжать санкционное давление на Москву, пока она не сделает "конкретных шагов" по выполнению минских соглашений и "деэскалации конфликта в Донбассе".

Рейнсалу еще в начале мая 2019 года заявил, что поднимет в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях. Об этом он сообщил в интервью Eesti Pаevaleht. По его словам, Россия "заслуживает" санкции, поскольку якобы применяет силу и действует агрессивно.

Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Отсутствие российских войск на территории Украины также подтвердил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан.

Парой недель ранее посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла "сотни миллионов евро" из-за введения антироссийских санкций. По его словам, эстонское бизнес-сообщество "регулярно" обращается к эстонским властям с просьбой отменить санкции.

"Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию", - сказал дипломат.

Он напомнил, что по итогам 2014 года товарооборот между Россией и Эстонией составил $5,3 млрд, а после введения санкций ЕС рухнул до $2,7 млрд.

Эстония - одна из 11 стран НАТО, увеличивших расходы на оборону до 2% ВВП, как этого требовал президент США Дональд Трамп. Кроме того, в феврале руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны страны Кусти Сальм заявил, что судя по ее инвестициям в сферу обороны, Эстония готовится к войне, сообщает НСН.

При этом Кусти Сальм не стал конкретизировать, с кем именно планирует воевать государство.

Главное основание для увеличения американских сил и войск НАТО в Европе - "российская агрессия". Пентагон размещает свои системы противоракетной обороны в странах Восточной Европы. Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес России в "агрессивном поведении", заявил, что это "разговор в пользу бедных".

Путин отметил, что активность военной авиации стран НАТО гораздо выше активности российской авиации. Кроме того, российский лидер не преминул подчеркнуть, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Несмотря на обильную антироссийскую риторику, голоса разума в Прибалтике раздаются - причем на высшем уровне. В середине мая президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что политика отказа от переговоров с Россией является ошибочной.

По ее словам, она готова обсуждать вопросы безопасности с Москвой. "Я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров", - сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что провела "нормальную дискуссию" с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи в Москве. Наконец, Кальюлайд подчеркнула, что отвергает критику Латвии и Литвы касательно ее визита в Россию.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в разговоре с ФАН заявил, что "находящаяся в авангарде антироссийских сил" Прибалтика сильно страдает из-за такой политики экономически.

В России прибалтийские товары были востребованы, а в ЕС они неконкурентоспособны.

"Европе эти страны нужны как источники сырья и как территории, на которых можно строить свои предприятия, привлекая дешевую рабочую силу. Чтобы высасывать все средства и заставлять работать на себя", - убежден Скориков.

Иван Апулеев