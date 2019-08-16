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16.08.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Перу модифицируют имеющиеся БРДМ-2

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БРДМ-2
БРДМ-2.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 15 августа. Центр технического обслуживания бронетехники (CEMABLIN) ВС Перу завершает программу модификации 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 (4х4) версии 9P122 "Малютка" для применения в качестве многоцелевых спасательных машин.

По информации Defensa.com, в ходе проведенных на БРДМ-2 работ была восстановлена силовая установка каждой машины, а конструкция машин подверглась модификации, включая демонтаж, среди прочего, пусковой установки 9М14М "Малютка-М", боеприпасов, водометного движителя и сопутствующих систем.

Оснащенная аварийно-спасательным оборудованием бронемашина сможет перевозить, помимо водителя и командира, до 8 человек. Ожидается, что в ближайшее время машины будут переданы в состав 1-й многоцелевой бригады им. маршала Элой Гаспар Урета Монтеермосо (Лима). В общей сложности Вооруженным силам Перу в период между 1976 и 1978 гг. были поставлены 12 БРДМ-2 версии 9P122 "Малютка".

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  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Продукция
9M14 Малютка
БРДМ-2
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