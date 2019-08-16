США пригрозили Китаю "последствиями" из-за вмешательства в дела Гонконга

Возможное решение Китая об ужесточении законов в специальном административном районе Гонконг по причине продолжающихся с июня месяца беспорядков, может привести к "серьезным экономическим последствиям". С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Возможное ограничение властями Китая автономии Гонконга, а также стягивание к нему военной техники и военнослужащих НОАК, вызывает "глубокое беспокойство" США. По словам Джона Болтона, такие действия могут привести к "серьезным экономическим последствиям", так как около 60% инвестиций в материковый Китай идут именно через Гонконг.

Потому что там существует заслуживающая доверия судебная система, основанная на английской модели, которая известна нам в этой стране, суды считаются беспристрастными. Если Гонконг потеряет эту репутацию из-за плохого решения со стороны китайского правительства, будут серьезные экономические последствия в Китае

- заявил Болтон.

Помощник президента США предупредил Пекин, что в Вашингтоне "очень внимательно" следят за событиями в Гонконге и "оплошность Китая вызовет взрыв на Капитолийском холме". Он напомнил Китаю о событиях на площади Тяньаньмэнь, произошедших в 1989 году, пригрозив последствиями.

Китайские лидеры должны очень внимательно следить за своими шагами, которые они предпринимают в Гонконге. Люди в США помнят события на площади Тяньаньмэнь. Они помнят фотографию мужчины, стоящего перед танками, (...) они помнят голоса китайцев, просящих о свободе и демократии (...). Было бы большой ошибкой создавать в Гонконге воспоминания, подобные этим

- подчеркнул Болтон.

В свою очередь Китай посоветовал США "не совать свой нос" в дела Гонконга и обвинил Вашингтон в "антикитайском сговоре" с преступными элементами в Гонконге. Об этом заявили в МИД Китая.

Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге

- говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Изначальной причиной называется решение властей специального административного района КНР упростить процедуру экстрадиции преступников в Китай. В настоящее время в Гонконге наблюдаются массовые беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.

Необходимо отметить, что Гонконг в своей истории никогда не был независимым государством. В разное время он находился под суверенитетом Японии, Китая и Великобритании. С 1997 году Гонконг окончательно перешел под юрисдикцию Китая как специальный административный район в составе КНР. В отличии от других районов и областей материкового Китая. Гонконг имеет некоторую автономию и формально независимо может выбирать своего руководителя.