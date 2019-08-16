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16.08.2019
Российская газета

Террористы взяли в плен летчика сбитого сирийского Су-22М3

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Источник изображения: rg.ru

В среду стало известно о потере военно-воздушными силами Сирии истребителя-бомбардировщика Су-22М3.

Официальное агентство SANA, ссылаясь на свой анонимный военный источник, сообщает, что боевой самолет выполнял задачу по ликвидации штабов террористов в районе Ат-Таманаа.

В крылатую машину попала запущенная экстремистами из переносного комплекса зенитная ракета, после чего она рухнула на землю.

Делались также предположения, что инцидент мог произойти по техническим причинам, ввиду значительной изношенности материальной части.

В Сети появились фотографии с места падения. На них запечатлены обломки с опознавательными знаками правительственных ВВС, различные детали "сухого", в том числе катапультируемое кресло.

Какое-то время не было известий о судьбе пилота, имевшего, по некоторым данным, звание полковника.

Затем сообщалось о пленении летчика, потом эта информация опровергалась, при этом были продемонстрированы найденные элементы экипировки, в том числе шлем.

С наступлением сумерек террористы в целях дезинформации объявили о прекращении попыток задержания сирийского военнослужащего. Однако, как оказалось, они делали все, чтобы его разыскать, и под утро он был схвачен. В качестве доказательства они обнародовали видеокадры допроса.

Сирийские поисковые группы также предпринимали меры по спасению офицера, но действия осложнялись тем, что территория полностью контролировалась противником.

Произошедший инцидент с Су-22 - не первый. До этого было потеряно еще несколько машин. Некоторые из них также сбиты переносными зенитными ракетными комплексами. Один самолет перехвачен в 2017 году американским Ф-18 "Супер Хорнет".

Летом прошлого года истребитель-бомбардировщик такого типа, действующий против террористов в районе Голанских высот, поразили двумя израильскими ракетами "Пэтриот".


Алексей Моисеев

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Страны
Израиль
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Су-22
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