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16.08.2019
Военно-промышленный курьер

США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон будет поддерживать курс Украины на вступление в НАТО. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде"

"Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве", - цитирует Тейлора ТАСС.

Он также заверил, что, "пока Украина готовится к этому шагу", США стремятся помочь ей менять, реформировать и усиливать Вооруженные силы.

"Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы [Украина] делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения", - подчеркнул Тейлор.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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