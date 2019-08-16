США взяли курс на развал системы стратегической стабильности - Лавров

США хотят получить полную свободу для проведения своей военной политики

Солнечногорск. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в проведении политики, направленной на развал системы стратегической стабильности в мире.

Выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", Лавров отметил, что "горячие головы нынешней американской администрации продолжают делать воинственные заявления, собираясь оружие в космос выводить".

"Что будет категорически неприемлемым для большинства стран и будет противоречить позиции, которую подавляющее большинство членов ООН продвигает: о предотвращении гонки вооружений. Тем не менее такие планы уже анонсированы", - сказал министр.

Кроме того, он напомнил, что США анонсировали планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Причем, когда это объявление делалось, никто не спрашивал те страны, куда собираются американцы размещать эти новые виды ракет средней и меньшей дальности", - сказал Лавров.

В отношении Латинской Америки, отметил глава МИД РФ, "из Вашингтона звучали заявления, что доктрина Монро никуда не делась, нужно сместить режим в Венесуэле, следующая будет Куба и Никарагуа".

"Если все это вместе взять, то, конечно, создается впечатление, что люди, которые такие вещи произносят и собираются воплощать в жизнь, они живут в какой-то другой эпохе, в колониальной, в постколониальной и совершенно не ощущают реальности современного мира", - отметил он.

Лавров также напомнил и последний документ США, который "существенно понижает порог применения ядерного оружия, создают ядерные заряды малой мощности".

"В целом США, это уже можно сказать со всей ответственностью, взяли курс на развал всей системы контроля за вооружением и всей системы обеспечения международной стратегической стабильности", - сказал он.

Глава МИД отметил, что вслед за выходом из Договора о ПРО США разрушили и ДРСМД. "Уже звучат заявления, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в феврале 2021 года, тоже уже устарел и не отвечает американским интересам, что нет смысла сохранять какие-то двусторонние каналы по контролю над вооружениями с РФ, нужно вовлекать Китай, прекрасно понимая, что Китай не даст на это согласия", - подчеркнул Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, судя по ряду заявлений из Вашингтона, "готовится почва для того, чтобы окончательно поставить крест на участии США в договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который в свое время был величайшим достижением мировой дипломатии".