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16.08.2019
Интерфакс-АВН

Лавров не считает ситуацию на переговорах с Японией по мирному договору тупиковой

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Солнечногорск. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в переговорном процессе с Японией по мирному договору не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Я не думаю, что ситуация тупиковая. Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения эти нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях", - сказал Лавров в четверг.

Министр отметил, что Россия готова передать Японии острова Хабомаи и Шакотан только после того, как Япония подпишет мирный договор, согласно Декларации 1956 года.

Он пояснил, что поскольку Россия "является государством-продолжателем Советского Союза", Россия выполняет все те международные обязательства, который он на себя брал.

"Мы переподтвердили и готовы их (обязательства, - "ИФ") выполнять, в том числе Декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, а будут выстраивать отношения на принципах миролюбия, добрососедства", - сказал Лавров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Лавров Сергей
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