Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели

Вслед за Харьковским конструкторским бюро машиностроения, о проблемах заявили еще на одном из ведущих предприятий украинской экономики - Мотор-Сич. Руководство компании объявило переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ руководства.

Источник изображения: Мотор-Сич

Компания "Мотор-Сич" с 1 сентября переходит на 4-х дневную рабочую неделю. Причиной такого решения стало отсутствие контрактов на продукцию предприятия и прекращение выпуска отдельных видов продукции, каких, не сообщается. Приказ о переходе на новый график работы издан 13 августа.

В связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов, предприятие переходит на 4-х дневную рабочую неделю

- -говорится в опубликованном приказе.

Отметим, что компания "Мотор-Сич", расположенная в Запорожье, занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных самолетных и вертолетных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок гражданского назначения.

Данная новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей украинских соцсетей и читателей УкроСМИ. Некоторые из комментаторов заявляют, что возможная остановка такого предприятия говорит о полном упадке экономики Украины и предлагают возобновить поставки продукции в Россию, чтобы не потерять уникальные технологии. Другие утверждают, что ничего страшного не случилось, и, пусть лучше продукция лежит на складах, чем поставлять ее "российским агрессорам, которые на этих же моторах прилетят бомбить Киев".