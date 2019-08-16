Войти
16.08.2019
Военное обозрение

Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели

244
0
0

Вслед за Харьковским конструкторским бюро машиностроения, о проблемах заявили еще на одном из ведущих предприятий украинской экономики - Мотор-Сич. Руководство компании объявило переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ руководства.

Источник изображения: Мотор-Сич

Компания "Мотор-Сич" с 1 сентября переходит на 4-х дневную рабочую неделю. Причиной такого решения стало отсутствие контрактов на продукцию предприятия и прекращение выпуска отдельных видов продукции, каких, не сообщается. Приказ о переходе на новый график работы издан 13 августа.

В связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов, предприятие переходит на 4-х дневную рабочую неделю

- -говорится в опубликованном приказе.

Отметим, что компания "Мотор-Сич", расположенная в Запорожье, занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных самолетных и вертолетных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок гражданского назначения.

Данная новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей украинских соцсетей и читателей УкроСМИ. Некоторые из комментаторов заявляют, что возможная остановка такого предприятия говорит о полном упадке экономики Украины и предлагают возобновить поставки продукции в Россию, чтобы не потерять уникальные технологии. Другие утверждают, что ничего страшного не случилось, и, пусть лучше продукция лежит на складах, чем поставлять ее "российским агрессорам, которые на этих же моторах прилетят бомбить Киев".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
КБМ
Мотор Сич
ХКБМ Морозова
Похожие новости
27.05.2014
Объединение с Россией или смерть
27.02.2012
ОПК Украины: кооперация с Россией как залог существования
04.04.2011
Танковая промышленность России сделала шаг назад
13.08.2008
Кто на новенького?
08.08.2007
Таиланд намерен приобрести 96 украинских БТР на сумму $118 млн. - таиландская газета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД