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16.08.2019
Военное обозрение

В Норвегии разбился экспериментальный электросамолет

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Первый норвежский самолет с электропитанием от батарей потерпел крушение.

Источник изображения: topwar.ru

Первый норвежский самолет с электропитанием от аккумуляторных батарей Alpha Electro G2, пилотируемый главным исполнительным директором компании Avinor, в прошлом профессиональным летчиком Дагом Фальк-Петерсеном, был вынужден совершить экстренную посадку на воду озера Норнестьон, расположенного близ города Арендал, Норвегия.

Согласно имеющимся сообщениям, в ходе полета у самолета отказал двигатель. При посадке Alpha Electro G2 опрокинулся, и пилот с пассажиром были вынуждены покинуть его через боковое окно разбившейся машины. Причина отказа электродвигателя пока неизвестна.

Alpha Electro зарегистрирован как экспериментальный самолет, что означает, что мы все делаем на свой страх и риск.

- подчеркнул Даг Фальк-Петерсен.

В последние дни экспериментальный летательный аппарат совершал полеты с высокопоставленными членами норвежского правительства. В частности, в последнем полете пассажиром выступала госсекретарь Министерства по делам местного самоуправления и модернизации Норвегии Оз Марте Хорригмо.

Первые коммерческие рейсы - в 2025 году

Avinor намеревается запустить первые коммерческие авиарейсы на электросамолетах в 2025 году. Кроме того, правительство Норвегии попросило компанию разработать программу электрификации всей авиации для местных перелетов к 2040 году.

Особенности рельефа Норвегии и климатические условия подтолкнули правительство страны к созданию множество малых аэропортов для небольших перелетов. Продолжительность таких полетов зачастую не более 15-30 минут, и электросамолеты подходят для них как нельзя лучше.

Alpha Electro G2 является экспериментальным аппаратом, разработанным словенской фирмой Pipistrel. Его первый прототип использовал небольшой электрический мотор мощностью 60 кВт (80 л.с.) от Siemens AG. Масса самолета – 550 кг, размах крыльев – 10 метров. Пополнение заряда аккумуляторов занимает 45 минут.

Предполагается, что к указанному 2025 году Норвегия запустит коммерческие рейсы на электросамолетах с 25-30 пассажирами на борту.

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Страны
Норвегия
Словения
Компании
Siemens
Проекты
Электрический самолёт
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