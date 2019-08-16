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16.08.2019
Военное обозрение

СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"

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Взрыв на полигоне в Архангельской области, приведший к гибели пяти сотрудников "Росатома", никак не связан с испытаниями ракеты "Буревестник", о чем ранее утверждала американская разведка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны РФ и два источника в ОПК.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, чрезвычайное происшествие на полигоне в Архангельской области произошло при испытаниях перспективного ускорителя - новой жидкостной реактивной двигательной установки с принципиально новыми изотопными источниками питания, также называемыми "ядерными батарейками", а не ракеты "Буревестник". Указывается, что на полигон установку доставили впервые, это были первые полигонные испытания. Характеристики и предназначение ускорителя не раскрываются по причине засекреченности работ.

Как заявляют некоторые эксперты, так называемые "ядерные батарейки" являются дальнейшим развитием радионуклидных термоэлектрических генераторов (РИТЭГи), разработанных и используемых еще во времена Советского Союза. Они были созданы в Российском федеральном ядерном центре "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", расположенный в Сарове. Научный центр занимается, в том числе, и разработкой малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

В "Росатоме" сообщили, что причины взрыва пока не определены, их установлением занимается специальная комиссия. Несмотря на неудачу, испытания будут продолжены.

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Первый отечественный наукоград
1 комментарий
№1
16.08.2019 02:57
А в чем смысл радиоизотопного источника в ускорителе, который работает несколько десятков секунд?

Радиоизотопные источники энергии способны вырабатывать электрическую энергию годами и десятилетиями (правда в достаточно скромных количествах), поэтому их используют на космических аппаратах или труднодоступных маяках.

В этом главный плюс- таких источников, достаточное длительное время распада (полураспада) изотопа, которое никак ни клеится с очень короткой жизнью ракеты, которая летит на скорости за 6М

Какой логический смысл ставить радиоизотопный источник на ракету, чей жизненный цикл ограничен несколькими минутами (тем более, если она гиперзвуковая)?

Для кого тележка лапши?
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