СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"

Взрыв на полигоне в Архангельской области, приведший к гибели пяти сотрудников "Росатома", никак не связан с испытаниями ракеты "Буревестник", о чем ранее утверждала американская разведка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны РФ и два источника в ОПК.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, чрезвычайное происшествие на полигоне в Архангельской области произошло при испытаниях перспективного ускорителя - новой жидкостной реактивной двигательной установки с принципиально новыми изотопными источниками питания, также называемыми "ядерными батарейками", а не ракеты "Буревестник". Указывается, что на полигон установку доставили впервые, это были первые полигонные испытания. Характеристики и предназначение ускорителя не раскрываются по причине засекреченности работ.

Как заявляют некоторые эксперты, так называемые "ядерные батарейки" являются дальнейшим развитием радионуклидных термоэлектрических генераторов (РИТЭГи), разработанных и используемых еще во времена Советского Союза. Они были созданы в Российском федеральном ядерном центре "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", расположенный в Сарове. Научный центр занимается, в том числе, и разработкой малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

В "Росатоме" сообщили, что причины взрыва пока не определены, их установлением занимается специальная комиссия. Несмотря на неудачу, испытания будут продолжены.