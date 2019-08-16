Взрыв под Северодвинском не связан с работами над ракетой "Буревестник"

Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов "Росатома", не имеет отношения к работам над ракетой "Буревестник".

Как сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве и ОПК, "ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки". На военно-промышленном сленге "батарейками" называются принципиально новые изотопные источники питания".

Также источники издания указали, что полигонные испытания реактивной установки проводились впервые. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены. Предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Разработкой "батареек" занимается Российский федеральный ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове. Одно из направлений работы этого научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.