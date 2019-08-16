ОИС "Академик Александров" начало государственные испытания

В среду, 14 августа, океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 "Академик Александров" вышло в море на государственные испытания.

"В течение полутора недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов "Звездочки" и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов", - сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка".

3 июня океанограф начал завершающий этап заводских ходовых испытаний. Судно планировали передать флоту в конце июля.

Строительство "Академика Александрова" началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ. 11 мая 2017 года его вывели из эллинга и спустили на воду. В сентябре того же года начались швартовные испытания, достройка судна продолжилась на плаву. Сроки сдачи судна в 2017 году сдвинули вправо.

ОИС проекта 20183 – многоцелевое судно ледового класса. Предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Океанограф сможет вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, устанавливать навигационное, контрольно-измерительное и другое оборудование.

Водоизмещение судна – 5800 тонн, скорость – до 14 узлов, экипаж – 70 человек. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, площадкой для приема вертолетов. Судно имеет усиленный ледовый класс Arc5.