Войти
16.08.2019
Военно-промышленный курьер

ОИС "Академик Александров" начало государственные испытания

246
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В среду, 14 августа, океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 "Академик Александров" вышло в море на государственные испытания.

"В течение полутора недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов "Звездочки" и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов", - сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка".

3 июня океанограф начал завершающий этап заводских ходовых испытаний. Судно планировали передать флоту в конце июля.

Строительство "Академика Александрова" началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ. 11 мая 2017 года его вывели из эллинга и спустили на воду. В сентябре того же года начались швартовные испытания, достройка судна продолжилась на плаву. Сроки сдачи судна в 2017 году сдвинули вправо.

ОИС проекта 20183 – многоцелевое судно ледового класса. Предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Океанограф сможет вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, устанавливать навигационное, контрольно-измерительное и другое оборудование.

Водоизмещение судна – 5800 тонн, скорость – до 14 узлов, экипаж – 70 человек. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, площадкой для приема вертолетов. Судно имеет усиленный ледовый класс Arc5.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Проекты
20180
Арктика
Похожие новости
21.12.2017
Подводный разведчик "Академик Александров" приступил к испытаниям
12.05.2017
Судно "Академик Александров" войдет в состав ВМФ в 2018 году
21.11.2016
Алмазные помощники
21.04.2015
Стали известны лидеры рейтинга предприятий "Морской ВПК - 2015"
25.09.2014
Алексей Рахманов: ОСК уже ведет строительство вспомогательных и патрульных кораблей для использования в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД