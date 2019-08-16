"Есть хорошие места": Меркель призвала США не выводить войска
Меркель попросила американских солдат не уходить из Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что есть "хорошие причины и места" для размещения на немецкой территории американских военных. Так она ответила послу США в Берлине Ричарду Гренеллу, который ранее пригрозил перебросить войска из ФРГ в Польшу. По словам Меркель, нахождение солдат США в Германии отвечает интересам Берлина, и поэтому власти увеличили расходы на оборону до 1,5% от ВВП. Вашингтон при этом требует тратить 2%.
Германия располагает "хорошими причинами" и "хорошими местами" для размещения на территории страны солдат вооруженных сил США. Об этом заявила немецкая канцлер Ангела Меркель.
Таким образом Меркель ответила американскому послу в Берлине Ричарду Гренеллу, который ранее пригрозил перебросить военных США из Германии в Польшу.
По словам немецкого канцлера, Берлин заинтересован в том, чтобы американские военные находились на территории страны. Кроме того, о размещении солдат США договоренность была достигнута еще при президенте Бараке Обаме, добавила Меркель.
При этом она отметила, что власти ФРГ увеличили расходы на оборону до 2024 года до 1,5%, что должно продемонстрировать желание немецких властей принять у себя американских военных.
Ранее посол США Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение Берлином средств на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны.
Гренелл подчеркнул, что Берлин тратит бюджет на внутренние расходы, а не на военные. Посол США в Польше Джоджетт Мосбахер поддержала своего коллегу, заявив, что Польша исполняет все обязательства по расходам на оборону перед НАТО и Штатами.
Главред журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с ФАН заявил, что в планах американской армии нет передислокации из ФРГ в Польшу.
"Пока в планах американской армии нет передислокации войск из Германии в какую-либо другую страну. В ФРГ нет полноценных развернутых бригад американской армии. Там находятся только бригады армейской авиации и штабы пятого и седьмого армейских корпусов вооруженных сил в Европе", - подчеркнул Мураховский.
В феврале 2019 года Гренелл заявил, что Германия должна увеличить расходы на оборону из-за военной угрозы со стороны России. По мнению американского дипломата, увеличение трат Германии на оборону к 2024 году до 1,5%, недостаточно.
"НАТО просит [увеличить расходы] до 2% [ВВП] к 2024 году. США просто напоминают своему великому союзнику, Германии, что сейчас не время ослаблять НАТО. Всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении, когда русские на пороге", - сказал Греннел, его слова передает НСН.
В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.
"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы", - подчеркнул Кубики.
Еще летом 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации до 2% от национальных ВВП, пригрозив даже выйти из Североатлантического альянса, если недофинансирование сохранится.
По данным Politico, Трамп на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о "тяжких последствиях" в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону настолько. Более того, Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того, Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет НАТО, уверены власти ФРГ.
Иван Апулеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются