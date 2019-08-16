"Есть хорошие места": Меркель призвала США не выводить войска

Меркель попросила американских солдат не уходить из Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что есть "хорошие причины и места" для размещения на немецкой территории американских военных. Так она ответила послу США в Берлине Ричарду Гренеллу, который ранее пригрозил перебросить войска из ФРГ в Польшу. По словам Меркель, нахождение солдат США в Германии отвечает интересам Берлина, и поэтому власти увеличили расходы на оборону до 1,5% от ВВП. Вашингтон при этом требует тратить 2%.

Германия располагает "хорошими причинами" и "хорошими местами" для размещения на территории страны солдат вооруженных сил США. Об этом заявила немецкая канцлер Ангела Меркель.

"В Германии есть хорошие места для размещения в том числе американских солдат, в них много инвестировано. Есть хорошие причины для размещения в Германии, и одновременно мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать бундесвер более эффективным", - подчеркнула она.

Таким образом Меркель ответила американскому послу в Берлине Ричарду Гренеллу, который ранее пригрозил перебросить военных США из Германии в Польшу.

По словам немецкого канцлера, Берлин заинтересован в том, чтобы американские военные находились на территории страны. Кроме того, о размещении солдат США договоренность была достигнута еще при президенте Бараке Обаме, добавила Меркель.

При этом она отметила, что власти ФРГ увеличили расходы на оборону до 2024 года до 1,5%, что должно продемонстрировать желание немецких властей принять у себя американских военных.

Ранее посол США Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение Берлином средств на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны.

"Унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для собственных нужд", - заявил дипломат.

Гренелл подчеркнул, что Берлин тратит бюджет на внутренние расходы, а не на военные. Посол США в Польше Джоджетт Мосбахер поддержала своего коллегу, заявив, что Польша исполняет все обязательства по расходам на оборону перед НАТО и Штатами.

Главред журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с ФАН заявил, что в планах американской армии нет передислокации из ФРГ в Польшу.

"Пока в планах американской армии нет передислокации войск из Германии в какую-либо другую страну. В ФРГ нет полноценных развернутых бригад американской армии. Там находятся только бригады армейской авиации и штабы пятого и седьмого армейских корпусов вооруженных сил в Европе", - подчеркнул Мураховский.

По мнению эксперта, слова посла США в Берлине - пустая болтовня.

В феврале 2019 года Гренелл заявил, что Германия должна увеличить расходы на оборону из-за военной угрозы со стороны России. По мнению американского дипломата, увеличение трат Германии на оборону к 2024 году до 1,5%, недостаточно.

"НАТО просит [увеличить расходы] до 2% [ВВП] к 2024 году. США просто напоминают своему великому союзнику, Германии, что сейчас не время ослаблять НАТО. Всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении, когда русские на пороге", - сказал Греннел, его слова передает НСН.

В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.

Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики в марте потребовал объявить Гренелла персоной нон грата.

"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы", - подчеркнул Кубики.

Еще летом 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации до 2% от национальных ВВП, пригрозив даже выйти из Североатлантического альянса, если недофинансирование сохранится.

По данным Politico, Трамп на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о "тяжких последствиях" в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Трамп впоследствии заявил, что хочет повысить расходы на НАТО до 4% от ВВП.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону настолько. Более того, Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того, Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет НАТО, уверены власти ФРГ.

Иван Апулеев