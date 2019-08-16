Эксперт: космическая радиация позволит побывать на Марсе только один раз в жизни

За время полета космонавты получат максимально допустимую дозу радиации - 1000 миллизивертов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Космонавты за время полета к Марсу получат максимально допустимую дозу радиации в тысячу миллизивертов, поэтому участвовать в миссии к Красной планете можно будет только один раз в жизни. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

По его словам, сегодня существуют строгие нормативы по тому, сколько радиации космонавт может получить за всю свою карьеру - тысяча миллизивертов. "Строго говоря, к Марсу, если взять эти нормативы, космонавт может слетать только один раз в жизни - туда и обратно. У него за один полет к Красной планете будет набрана такая доза (около 1000 миллизивертов - прим. ТАСС), что посылать туда его больше будет нельзя", - сказал Шуршаков.

Ученый также отметил, что за год орбитальной командировки на Международной космической станции человек набирает около 220 миллизивертов. При этом, к примеру, работник атомной станции получает до 20 миллизивертов в год, а человек в своей обычной жизни - около 1 миллизиверта в год.

"Радиация влечет сокращение средней продолжительности жизни. Ученые подсчитали, что при дозе 1000 миллизивертов средняя продолжительность жизни космонавтов сократится не больше чем на 3 года", - сказал Шуршаков.

Кроме того, по его словам, тяжелые заряженные частицы (ядра углерода, кислорода, железа) могут оказывать особо повреждающее воздействие на центральную нервную систему человека, из-за чего у космонавта возможны отклонения в когнитивной деятельности: ухудшаются память, координация, выполнение операторских функций. "При полете на Марс из-за воздействия галактических тяжелых частиц у космонавта могут начаться серьезные нарушения в центральной нервной системе", - сказал заведующий лабораторией.

Во время полета в дальний космос на человека будут воздействовать галактическое и солнечно-протонное излучения. Интенсивность последнего резко увеличивается во время вспышек на Солнце.