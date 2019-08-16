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16.08.2019
ЦАМТО

Противотанковые ракетные комплексы "Фагот" новейшей модификации поступили на вооружение ЦВО

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ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот".
Источник изображения: Николай Сидоров/РИА Новости

ЦАМТО, 15 августа. Около 100 ед. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) второго поколения "Фагот" поступили на вооружение соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Омской области и Алтайском крае.

Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до четырех км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на БМП-2М.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М "Конкурс" калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Новое вооружение военнослужащие ЦВО апробируют на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
9М113
БМП-2
БМП-2М
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
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