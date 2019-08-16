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16.08.2019
ТАСС

Ученые предложили защитить космонавтов от радиации шлемом из полиэтилена

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Скафандры
Российские скафандры.
Источник изображения: tass.ru

По словам специалистов, успешность миссий в дальний космос зависит от разработки средств локальной индивидуальной защиты от воздействия космической радиации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые считают, что шлем из материалов типа полиэтилена поможет защитить мозг космонавтов от воздействия космической радиации. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков.

По его словам, успешность миссий в дальний космос зависит от разработки средств локальной индивидуальной защиты от воздействия космической радиации. Например, тяжелые заряженные частицы воздействуют на гиппокамп, расположенный в мозге, из-за этого возникает расстройство центральной нервной системы.

"Поэтому возникает простая идея: защитить голову специальным шлемом, сделанным из чего-то типа полиэтилена. На наш взгляд как специалистов по радиационной защите, нужно иметь специальные защитные средства, которые позволят даже в небольшом космическом корабле или станции защитить космонавтов", - сказал Шуршаков.

Ученые-физики рассмотрели и рассчитали защитные способности всех известных веществ - воды, алюминия, пластмассы, других материалов. Выяснилось, что лучше всего защищают от радиации полиэтилен, вода и пластики. "Тут секрет такой: хорошо защищают те вещества, которые состоят из химических элементов с малым атомным номером. Они хорошо замедляют нейтроны", - пояснил ученый.

У американцев, к примеру, спальные места на МКС расположены в модуле, который со всех сторон обложен полиэтиленовыми плитами толщиной примерно в 5 см. В свою очередь алюминий, из которого сделан корпус космического корабля, плохо защищает от радиации. При попадании альфа-частиц в ядра его атомов происходят ядерные реакции с излучением нейтронов, которые поражают организм человека (так называемое вторичное излучение).

В настоящее время индивидуальные системы защиты активно разрабатываются в США и Израиле. Как рассказал Шуршаков, при первом полете американского корабля "Орион" к Луне планируется поместить в него два манекена мужчины и женщины, которые будут одеты в специальную защищающую от радиации одежду. В России работы в направлении индивидуальной защиты экипажей не ведутся.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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