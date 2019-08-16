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16.08.2019
ЦАМТО

ВМС Уругвая получили патрульные катера производства Metal Shark Boats

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Источник изображения: Фото: metalsharkboats.com

ЦАМТО, 15 августа. В ходе церемонии, состоявшейся 14 августа в порту Монтевидео, командование ВМС Уругвая приняло два дополнительных скоростных 32-футовых патрульных катера "Дефиант-32" (Defiant 32) производства Metal Shark Boats.

Катера безвозмездно переданы правительством США.

Как и два ранее принятых на вооружение уругвайского флота скоростных патрульных катера этого типа, новые катера будут применяться подразделениями морской пехоты для патрулирования прибрежной зоны.

В настоящее время морская пехота ВМС Уругвая располагает небольшим флотом скоростных катеров, включая 27-футовый "Виджилант" компании Boston Whaler, 32-футовые катера Metal Shark Boats и надувные катера с жестким корпусом для патрулирования прибрежных и речных районов. Патрульные катера также используются на борту кораблей для высадки и досмотра судов, подозреваемых в незаконном промысле в уругвайских водах.

Катера входят в пакет безвозмездной помощи, об оказании которой было объявлено 15 июня. США также выделили финансовую и материальную помощь для создания и оборудования мастерской по ремонту подвесных моторов, расположенной на военно-морской базе в порту Монтевидео.

Длина оснащенного двумя подвесными моторами катера "Дефиант-32" составляет 9,75 м. Он изготовлен из алюминиевого сплава 5086 и развивает скорость более 40 узлов. Катера данного типа широко применяются силами безопасности различных стран мира, в т.ч. США, где полиция и вооруженные силы используют их для патрулирования озер, рек и прибрежных районов.

Ожидается, что ВМС Уругвая также получат дополнительную помощь в рамках программы "Глобальная инициатива по миротворческим операциям" (GPOI) для расширения возможностей по участию в международных миротворческих операциях ООН. Делегация ООН недавно посетила объекты морской пехоты Уругвая для оценки ее возможностей и готовности к применению под флагом ООН.

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