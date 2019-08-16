В Китае назвали плохую погоду причиной неудачи своей команды на "Танковом биатлоне"

В китайских СМИ публикуются оценки участия своей команды в соревнованиях по "Танковому биатлону" в России. Напомним, что танковая команда КНР не смогла пробиться в финал, остановившись на полуфинальном этапе этого вида Международных армейских игр. При этом далеко не во всех СМИ связывают относительную неудачу китайских танкистов с их собственными ошибками.

Источник изображения: topwar.ru

В одном из репортажей китайского телевидения причиной того, что сборная команда КНР по "Танковому биатлону" не смогла выйти в финал, "плохую подмосковную погоду".

Из материала:

Многие болельщики, включая военнослужащих, которые присутствовали на полигоне, изначально говорили, что своё слово скажет погода. Трасса была очень скользкой. Дождь и ветер делали своё дело.

При этом в сравнении с прошлым годом в Китае не предъявляют претензий к судейству.

Китайские пользователи в комментариях высмеяли заявления о том, что виной вылета танкистов НОАК в полуфинале стала погода. Отмечено, что все команды находились в одинаковых условиях, а потому нужно анализировать собственные ошибки.

Комментарии:

Что это за оправдание: "Когда я тренировался, я не ожидал, что пойдёт дождь". Такого не должно быть. Это неуместные заявления.

Источник изображения: topwar.ru

Кто-то просто пытается запудрить мозги.

А меня больше беспокоит точность ведения огня экипажами.

Для справки: в соревнованиях по "Танковому биатлону" китайские экипажи участвовали на танках Type 96B.