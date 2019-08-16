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16.08.2019
ТАСС

Россия получает данные мониторинга космической радиации со спутников США

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GOES N [Boeing BSS]
GOES N [Boeing BSS].
Источник изображения: www.google.com

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков уточнил, что информация поступает со спутника GOES

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские ученые используют данные с приборов, установленных на американских геостационарных спутниках, чтобы предупреждать экипаж Международной космической станции об увеличении космической радиации, вызванной солнечно-протонными вспышками. Об этом сообщил ТАСС в четверг заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков.

Как пояснил ученый, уровень солнечно-протонного излучения резко увеличивается во время вспышек на Солнце. Эта радиация опасна своей внезапностью и резким увеличением в сотни или даже тысячи раз. Для наблюдения за солнечно-протонными событиями используются данные с патрульных приборов, которые регистрируют возрастание числа протонов. Эти приборы установлены на спутниках, находящихся на геостационарной орбите.

"В Советском Союзе эти приборы были широко представлены, потом в России их вообще не было, сейчас эта патрульная система опять начинает возрождаться, создавая предпосылки для нашей независимости от зарубежных патрульных данных. Но на данный момент мы пользуемся информацией с американского спутника GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite)", - сказал Шуршаков.

По его словам, когда ученые начинают фиксировать повышение солнечно-протонной радиации, есть запас времени от начала события до того момента, когда частицы дойдут от Солнца до Международной космической станции. Максимальное значение концентрации протонных частиц отдалено от начала вспышки примерно на 20 часов, т. е. практически на сутки. Этого времени хватит, чтобы предупредить экипаж об опасности.

"Как такового радиационного убежища на МКС нет. Но на станции в районе центрального пульта управления служебного модуля "Звезда" уровень радиации самый минимальный. Мы даже рекомендуем спальные места космонавтов перенести к пульту управления на время мощных солнечно-протонных событий", - сказал ученый.

Заранее предсказать начало солнечно-протонных событий практически невозможно, и сегодня над этой проблемой работает ряд институтов. Конечно, не каждая вспышка на Солнце будет опасна для МКС. Некоторые из них достаточно незначительны. Однако в истории орбитальных станций были и мощные вспышки на Солнце, повлекшие резкий рост протонного излучения. Такие случаи были на станции "Мир" в сентябре 1989 года и в октябре 1991 года и на МКС в октябре 2003 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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